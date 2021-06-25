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Ракурс
В мире продолжается эпидемия коронавируса, фото:

Пятерку самых опасных штаммов коронавируса назвали в Минздраве

25 июн 2021, 18:06
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Эпидемия коронавируса в мире продолжается. На фоне активного распространения этот патоген мутирует, порождая все новые штаммы.

Министерства здравоохранения Украины назвало пятерку самых опасных штаммов коронавируса SARS-CoV-2, который приводит к развитию коронавирусной болезни COVID-19. Соответствующая информация размещена на сайте Минздрава.

Отмечается, что наибольшее беспокойство вызывают такие штаммы коронавируса:


  • «Дикий» (L) — впервые обнаружен в Китае в декабре 2019 год;
  • «Альфа» (B.1.1.7) — обнаружен в Великобритании в декабре 2020 года;
  • «Бета» (B.1.351) — обнаружен в Южно-Африканской Республике в декабре 2020 года;
  • «Гамма» (P.1) — обнаружен в Бразилии в январе 2021 года;
  • «Дельта» (B.1.617) — обнаружен в Индии в апреле 2021 года.

В ведомстве подчеркивают, что мутации являются типичным явлением для всех вирусов, не только для коронавируса, но и для таких «привычных» патогенов, как, например, вирус гриппа.

Напомним, недавно в Индии обнаружили новую мутацию коронавируса, которая получила название «дельта плюс». Она образовалась в результате мутации штамма «дельта».

Источник: Ракурс


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