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В Харькове произошло массовое отравление, фото: «Вести образования»
Массовое отравление в Харькове — эксперты установили причинуhttps://racurs.ua/n156633-massovoe-otravlenie-v-harkove-eksperty-ustanovili-prichinu.htmlРакурс
Массовое отравление среди посетителей ресторанов в Харькове произошло в середине июня. Всего от вспышки кишечной инфекции в Харькове пострадали 90 человек, среди них 19 детей до 17 лет.
Госпродпотребслужба установила причины и вероятный источник этого отравления. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что источником инфекции мог быть больной работник, а основной причиной, которая привела к вспышке — несоблюдение санитарно-гигиенического режима заведениями питания, которые имели общую кухню.
В частности, были выявлены следующие нарушения:
- совместное хранение сырья и готовых пищевых продуктов;
- несоблюдение температурно-влажностного режима хранения (отсутствуют гигрометры, термометры, психрометры);
- отсутствует маркировка на мешках с сырьем (рис), соответственно, нельзя установить срок годности к возможному потреблению;
- столы и другое технологическое оборудование потребует мытья и дезинфекции (одна кухня и холодильные мощности для обоих физических лиц-предпринимателей).
Также принято решение о временном закрытии двух ресторанов.
Напомним, массовое отравление в Харькове привело к переполнению городской больницы — пациентов начали отвозить в райбольницу.
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