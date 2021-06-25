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Ракурс
В Харькове произошло массовое отравление, фото: «Вести образования»

Массовое отравление в Харькове — эксперты установили причину

25 июн 2021, 17:49
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Массовое отравление среди посетителей ресторанов в Харькове произошло в середине июня. Всего от вспышки кишечной инфекции в Харькове пострадали 90 человек, среди них 19 детей до 17 лет.

Госпродпотребслужба установила причины и вероятный источник этого отравления. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что источником инфекции мог быть больной работник, а основной причиной, которая привела к вспышке — несоблюдение санитарно-гигиенического режима заведениями питания, которые имели общую кухню.

В частности, были выявлены следующие нарушения:


  • совместное хранение сырья и готовых пищевых продуктов;
  • несоблюдение температурно-влажностного режима хранения (отсутствуют гигрометры, термометры, психрометры);
  • отсутствует маркировка на мешках с сырьем (рис), соответственно, нельзя установить срок годности к возможному потреблению;
  • столы и другое технологическое оборудование потребует мытья и дезинфекции (одна кухня и холодильные мощности для обоих физических лиц-предпринимателей).

Также принято решение о временном закрытии двух ресторанов.

Напомним, массовое отравление в Харькове привело к переполнению городской больницы — пациентов начали отвозить в райбольницу.

Источник: Ракурс


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