В Харькове произошло массовое отравление, фото: «Вести образования»

https://racurs.ua/n156633-massovoe-otravlenie-v-harkove-eksperty-ustanovili-prichinu.html

Ракурс

Массовое отравление среди посетителей ресторанов в Харькове произошло в середине июня. Всего от вспышки кишечной инфекции в Харькове пострадали 90 человек, среди них 19 детей до 17 лет.

Госпродпотребслужба установила причины и вероятный источник этого отравления. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что источником инфекции мог быть больной работник, а основной причиной, которая привела к вспышке — несоблюдение санитарно-гигиенического режима заведениями питания, которые имели общую кухню.

В частности, были выявлены следующие нарушения:

совместное хранение сырья и готовых пищевых продуктов;

несоблюдение температурно-влажностного режима хранения (отсутствуют гигрометры, термометры, психрометры);

отсутствует маркировка на мешках с сырьем (рис), соответственно, нельзя установить срок годности к возможному потреблению;

столы и другое технологическое оборудование потребует мытья и дезинфекции (одна кухня и холодильные мощности для обоих физических лиц-предпринимателей).

Также принято решение о временном закрытии двух ресторанов.

Напомним, массовое отравление в Харькове привело к переполнению городской больницы — пациентов начали отвозить в райбольницу.