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У Харкові сталося масове отруєння, фото: «Вести образования»
Масове отруєння у Харкові — експерти встановили причинуhttps://racurs.ua/ua/n156633-masove-otruiennya-u-harkovi-eksperty-vstanovyly-prychynu.htmlРакурс
Масове отруєння серед відвідувачів ресторанів у Харкові сталося в середині червня. Загалом від спалаху кишкової інфекції у Харкові постраждали 90 людей, серед них 19 дітей віком до 17 років.
Держпродспоживслужба встановила причини та ймовірне джерело цього отруєння. Про це повідомляє прес-служба відомства.
Зазначається, що джерелом інфекції міг бути хворий працівник, а основною причиною, що привела до спалаху — недотримання санітарно-гігієнічного режиму закладами харчування, які мали спільну кухню.
Зокрема, були виявлені такі порушення:
- сумісне зберігання сировини та готових харчових продуктів;
- недотримання температурно-вологісного режиму зберігання (відсутні гігрометри, термометри, психрометри);
- відсутнє маркування на мішках з сировиною (рис), відповідно, не можна встановити термін придатності до можливого споживання;
- столи та інше технологічне обладнання потребують миття та дезінфекції (одна кухня та холодильні потужності для обох фізичних осіб-підприємців).
Також ухвалене рішення про тимчасове закриття двох ресторанів.
Нагадаємо, масове отруєння у Харкові призвело до переповнення міської лікарні — пацієнтів почали відвозити до райлікарні.
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