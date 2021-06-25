У Харкові сталося масове отруєння, фото: «Вести образования»

https://racurs.ua/ua/n156633-masove-otruiennya-u-harkovi-eksperty-vstanovyly-prychynu.html

Ракурс

Масове отруєння серед відвідувачів ресторанів у Харкові сталося в середині червня. Загалом від спалаху кишкової інфекції у Харкові постраждали 90 людей, серед них 19 дітей віком до 17 років.

Держпродспоживслужба встановила причини та ймовірне джерело цього отруєння. Про це повідомляє прес-служба відомства.

Зазначається, що джерелом інфекції міг бути хворий працівник, а основною причиною, що привела до спалаху — недотримання санітарно-гігієнічного режиму закладами харчування, які мали спільну кухню.

Зокрема, були виявлені такі порушення:

сумісне зберігання сировини та готових харчових продуктів;

недотримання температурно-вологісного режиму зберігання (відсутні гігрометри, термометри, психрометри);

відсутнє маркування на мішках з сировиною (рис), відповідно, не можна встановити термін придатності до можливого споживання;

столи та інше технологічне обладнання потребують миття та дезінфекції (одна кухня та холодильні потужності для обох фізичних осіб-підприємців).

Також ухвалене рішення про тимчасове закриття двох ресторанів.

Нагадаємо, масове отруєння у Харкові призвело до переповнення міської лікарні — пацієнтів почали відвозити до райлікарні.