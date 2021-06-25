Санкції проти Росії вирішив продовжити Євросоюз

Євросоюз продовжив антиросійські санкції, фото: CEPS

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Санкції проти Росії, запроваджені у зв’язку з агресією РФ проти України, лідери країн Євросоюзу вирішили продовжити ще на півроку.

Відповідної домовленості було досягнуто в межах саміту ЄС у Брюсселі. Про це сьогодні, 25 червня, на своїй сторінці в соціальній мережі Твіттер повідомив голова Європейської Ради Шарль Мішель.

Він наголосив, що Москва повинна зробити свій вклад в забезпечення повного виконання Мінських угод.

ЄС буде дотримуватися єдиного і стратегічного підходу щодо Росії, який ґрунтується на п’яти керівних принципах, — зазначив Мішель.

Також, за його словами, Євросоюз вивчатиме формати й умови діалогу з Росією.

Економічні санкції проти Росії Євросоюз запровадив у 2014 році, у відповідь на окупацію Криму та російську агресію на сході України.

Ці санкції спрямовані на фінансовий, енергетичний і оборонний сектори РФ, а також передбачають заборону експорту і імпорту зброї та товарів подвійного призначення, торгівлі технологіями для нафтовидобутку.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Євросоюз ще на рік продовжив так звані «кримські» санкції.