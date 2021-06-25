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Ракурс
Евросоюз продлил антироссийские санкции, фото: CEPS

Санкции против России решил продлить Евросоюз

25 июн 2021, 17:25
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Санкции против России, введенные в связи с агрессией РФ против Украины, лидеры стран Евросоюза решили продлить еще на полгода.

Соответствующая договоренность была достигнута в рамках саммита ЕС в Брюсселе. Об этом сегодня, 25 июня, на своей странице в социальной сети Твиттер сообщил глава Европейского Совета Шарль Мишель.

Он отметил, что Москва должна сделать свой вклад в обеспечение полного выполнения Минских соглашений.

ЕС будет придерживаться единого и стратегического подхода к России, основанного на пяти руководящих принципах, — отметил Мишель.

Также, по его словам, Евросоюз будет изучать форматы и условия диалога с Россией.

Экономические санкции против России Евросоюз ввел в 2014 году, в ответ на оккупацию Крыма и российскую агрессию на востоке Украины.


Эти санкции направлены на финансовый, энергетический и оборонный секторы РФ, а также предусматривают запрет экспорта и импорта оружия и товаров двойного назначения, торговли технологиями для нефтедобычи.

Напомним, недавно стало известно, что Евросоюз еще на год продлил так называемые «крымские» санкции.

Источник: Ракурс


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