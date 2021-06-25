Покупателей земли сельхозназначения будут проверять. Фото: usba.com.ua

https://racurs.ua/n156631-pokupateley-zemli-selhoznaznacheniya-budut-proveryat.html

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Опубликовано постановление Кабмина № 637 от 16 июня 2021 года, которым утвержден порядок осуществления проверки соответствия приобретателя или владельца земельного участка сельскохозяйственного назначения требованиям, определенным статьей 130 Земельного кодекса Украины.

Покупателей земельных участков будет проверять нотариус, а продавцов — орган, осуществляющий государственный контроль за использованием и охраной земель.

Проверка будет включать:

установление личности покупателя;

установление конечного бенефициарного владельца юрлица;

проверку факта пребывания сторон под санкциями;

проверку принадлежности приобретателя, участников (акционеров, членов), конечного бенефициарного владельца юридического лица к гражданству государства, признанного Украиной государством-агрессором или государством-оккупантом;

проверку факта пребывания юрлица под контролем лиц, зарегистрированных в странах-агрессорах или занимающихся отмыванием доходов;

проверку факта включения сторон в перечень лиц, связанных с террористической деятельностью;

проверку источников происхождения средств;

проверку факта выделения земли за счет пая и ее размещение;

определение общей площади земельного участка.

По результатам проверки составляется протокол в двух экземплярах. Один из них предоставляется покупателю земли.