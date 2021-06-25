Погода на завтра. Фото: IStock

https://racurs.ua/n156630-jara-i-grozy-anomalnye-vyhodnye-poobeschali-sinoptiki-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 26 июня ожидается жаркая и одновременно дождевая, температура воздуха достигнет отметки +35°. Объявлено штормовое предупреждение.

Днем столбики термометров покажут от +25° до +35°. Ветер обещают северо-восточный 3−8 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 26 июня прогнозируется грозовая. Ночью температура воздуха опустится до отметки +23°, а днем продержится на уровне от +32° до +34° тепла.

Погода в Харькове поразит невыносимой жарой. Температура воздуха ночью достигнет отметки от +20° до +22°, а днем столбики термометра застынут на уровне +35°.

Погодные условия в Одессе удивят горожан — засуха будет чередоваться с грозами. Воздух днем прогреется до +33°, ночью столбики термометров покажут +21°.

Погода во Львове встретит дождями, местами ударит молния. Температурные показатели будут следующими: ночью +18…+20° тепла, а днем +24…+26° тепла.

Погода в Карпатах 26 июня прогнозируется теплая, возможны кратковременные дожди. Столбики термометров в темное время суток покажут от +19° до +21° тепла, а днем температура достигнет +29° тепла по Цельсию.



Геомагнитная обстановка в Украине 26 июня ожидается спокойная, магнитные бури не прогнозируются.

Напомним, ранее мы сообщали, что погода в июне 2021 будет со средней месячной температурой +18… + 22° (в горах — +14… +18°). Такие показатели близки к климатической норме.