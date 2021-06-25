Погода на завтра. Фото: IStock

https://racurs.ua/ua/n156630-speka-i-grozy-anomalni-vyhidni-poobicyaly-synoptyky-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 26 червня очікується спекотна та одночасно дощова, температура повітря досягне позначки +35°. Оголошено штормове попередження.

Вдень стовпчики термометрів покажуть від +25° до +35°. Вітер обіцяють північно-східний 3−8 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Погода в Києві 26 червня прогнозується грозова. Вночі температура повітря опуститься до позначки +23°, а вдень триматиметься на рівні від +32° до +34° тепла.

Погода в Харкові вразить шаленою спекою. Температура повітря вночі досягне позначки від +20° до +22°, а вдень стовпчики термометра застигнуть на рівні +35°.

Погодні умови в Одесі здивують містян — засуха чергуватиметься із грозами. Повітря вдень прогріється до +33°, вночі стовпчики термометрів покажуть +21°.

Погода у Львові зустріне дощами, подекуди вдарятиме блискавка. Температурні показники будуть такими: уночі +18…+20° тепла, а вдень +24…+26° тепла.

Погода в Карпатах 26 червня прогнозується тепла, можлива невелика гроза. Стовпчики термометрів у темну пору доби покажуть від +19° до +21° тепла, а вдень температура сягне +29° тепла за Цельсієм.





Геомагнітна обстановка в Україні 26 червня очікується спокійна, магнітні бурі не прогнозуються.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що погода в червні 2021 року буде із середньою місячною температурою +18…+22° (в горах — +14…+18°). Такі показники є близькими до кліматичної норми.