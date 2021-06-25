До Одеської опери не пропускатимуть у пляжному одязі, інфографіка: Одеська опера

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Ракурс

Одеська опера нагадує потенційним відвідувачам, що є «храмом мистецтва», а тому діють обмеження щодо одягу.

Людей, одягнених у шорти, футболки без рукавів та шльопанці-в'єтнамки до закладу не пропускатимуть. Про це повідомляє прес-служба Одеської опери.

Зазначається, що вартість квитків в такому випадку не відшкодовуватимуть.

Одеська Опера є однією з перлин європейської культури та найкрасивішою будівлею в місті, справжнім храмом мистецтва. Тому, на жаль, ми не можемо дозволити відвідування його гостям у невідповідному вбранні, — наголошується в повідомленні прес-служби.

Будівлю Одеської опери збудували у 1887 році в стилі віденського бароко, а архітектура глядацького залу витримана в стилі пізнього французького рококо, прикрашеного ліпними позолоченими орнаментами. Журнал Forbes у 2008 році включив будівлю до переліку 11 найцікавіших визначних пам’яток Східної Європи.

Нагадаємо, торік у Верховній Раді розкритикували дрес-код голови фракції «Слуга народу» Давида Арахамії.