Діагностувати рак новим способом навчися вчені — в чому особливістьhttps://racurs.ua/ua/n156628-diagnostuvaty-rak-novym-sposobom-navchysya-vcheni-v-chomu-osoblyvist.htmlРакурс
Як виявити рак — питання, яке хвилює багатьох людей. Вчені запевняють, що 50 видів раку можна буде діагностувати за допомогою простого аналізу крові вже у 2025 році.
Тест, створений каліфорнійською компанією Grail, досить точно виявляє рак, зокрема в людей без симптомів і при підозрі на онкологічне захворювання. Про це пише The Times.
Крім того, аналіз з високим ступенем точності показує локалізацію пухлини. Очікується, що він буде використовуватися для виявлення десятків видів раку в людей старше 50 років.
В цьому році починається масштабне тестування методу за участю 140 тис. осіб. У попередніх випробуваннях тест вже показав 65,6% ефективності у виявленні пухлин, які не визначаються методами скринінгу (наприклад, рак стравоходу, печінки та підшлункової залози). Загальна чутливість тесту до раку крові склала 55,1%.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що розвиток раку може провокувати раніше невідомий механізм — мутація, яка зливає два непов’язані гени. Це встановили американські учені, які провели серію експериментів на ракових клітинах, котрі несли загальний ген злиття під назвою NUP98-HOXA9.
Джерело: The Times