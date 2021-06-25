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Діагностувати рак новим способом навчися вчені – в чому особливість. Фото: tour-brand.ru

Діагностувати рак новим способом навчися вчені — в чому особливість

25 чер 2021, 16:57
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Як виявити рак — питання, яке хвилює багатьох людей. Вчені запевняють, що 50 видів раку можна буде діагностувати за допомогою простого аналізу крові вже у 2025 році.

Тест, створений каліфорнійською компанією Grail, досить точно виявляє рак, зокрема в людей без симптомів і при підозрі на онкологічне захворювання. Про це пише The Times.

Крім того, аналіз з високим ступенем точності показує локалізацію пухлини. Очікується, що він буде використовуватися для виявлення десятків видів раку в людей старше 50 років.

В цьому році починається масштабне тестування методу за участю 140 тис. осіб. У попередніх випробуваннях тест вже показав 65,6% ефективності у виявленні пухлин, які не визначаються методами скринінгу (наприклад, рак стравоходу, печінки та підшлункової залози). Загальна чутливість тесту до раку крові склала 55,1%.


Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що розвиток раку може провокувати раніше невідомий механізм — мутація, яка зливає два непов’язані гени. Це встановили американські учені, які провели серію експериментів на ракових клітинах, котрі несли загальний ген злиття під назвою NUP98-HOXA9.

Джерело: The Times

Джерело: Ракурс


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