Аваков похвалився макетом катера для МВС. Фото: Арсен Аваков у Facebook

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Макет патрульного корабля FPB6 для Берегової охорони Державної прикордонної служби України представив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Корабель для прикордонників вже на виробництві, а перший спустять у воду та почнуть випробовувати у жовтні цього року. Загалом до 2024 року Україна отримає 20 кораблів спільного французько-українського виробництва. Загальна сума контракту становить 136,5 млн євро. Про це 25 червня повідомив глава МВС на власній сторінці у Facebook.

Довжина корабля складає 32 м, він може розвивати швидкість понад 30 вузлів. Автономність судна від 7 до 10 днів. Всі кораблі обладнані швидким реберним човном українського виробництва. П’ять україно-французьких кораблів повністю виготовлять на заводі «Нібулон» у Миколаєві.

Перший корабель відправлять в Україну в грудні 2021 року, а в наступному році Україна отримає 9 кораблів. За контрактом передбачене навчання 240 членів судноплавної бригади та 120 техніків.

Нагадаємо, у лютому Сполучені Штати Америки передали Військово-морським силам ЗСУ 10 швидкісних катерів, понад 70 надувних човнів та інше супутнє обладнання. Морякам також вручили сертифікати на передану техніку та засоби.