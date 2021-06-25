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Ракурс
Електросамокати. Фото: IStock

Електросамокати візьмуть під контроль у Києві

25 чер 2021, 16:33
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Електросамокати відтепер не будуть заважати пішоходам у Києві. Київська міська державна адміністрація (КМДА) підписала Меморандум про співпрацю з операторами послуг прокату електросамокатів Києва.


Меморандум підписали представники «Вolt», «Kiwi», «Scroll», «BikeNow», «Zelectra», «Jet» і «Vzhooh». Він передбачає:

  • зниження максимальної швидкості електросамокатів із 30−35 км/год до 20 км/год;
  • встановлення максимальної швидкості в зелених, пішохідних і історичних зонах 14 км/год;
  • встановлення зон, де самокати залишати заборонено (історичний центр, зони навколо дипломатичних установ, державних органів, правоохоронних органів і суб'єктів у сфері нацбезпеки);
  • встановлення спеціальних зон, де заборонено кататися на самокаті (Пейзажна алея, пішохідна частина вулиці Сагайдачного, кладовища, частина зон біля держорганів, тут самокати будуть самі відключатися);
  • встановлення точок ранкового старту (1 тис. 25 точок, з яких буде дозволено рух самокатів уранці;
  • обов’язкове страхування користувачів від нещасних випадків і травм під час використання самокатів із покриттям від 100 тис. гривень;
  • передача КМДА інформації про пікові години використання самокатів, переліку місць, де самокати користуються найбільшою популярністю, динамічна теплова карта користування самокатами та звіти про інциденти із самокатами;
  • нанесення на самокат спеціального номера у форматі букв і трьох цифр.

Джерело: Ракурс


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