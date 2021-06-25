Електросамокати візьмуть під контроль у Києві

Електросамокати. Фото: IStock

https://racurs.ua/ua/n156626-elektrosamokaty-vizmut-pid-kontrol-u-kyievi.html

Ракурс

Електросамокати відтепер не будуть заважати пішоходам у Києві. Київська міська державна адміністрація (КМДА) підписала Меморандум про співпрацю з операторами послуг прокату електросамокатів Києва.

Меморандум підписали представники «Вolt», «Kiwi», «Scroll», «BikeNow», «Zelectra», «Jet» і «Vzhooh». Він передбачає: