Забутим на пероні пасажирам запропонували поїхати з машиністом іншого потягу. Фото: УП

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Потяг зі Львова № 749 відправився до столиці без частини пасажирів. За словами потерпілих, їм оголосили годинну стоянку, але вагони рушили раніше.

Перед прибуттям у Львові провідник пройшовся по всіх купе й оголосив стоянку «щонайменше на годину» через запізнення причіпного вагона. Про це повідомила пасажирка Катерина Сметанюк у Twitter.

Дівчина залишила валізу з речами, взявши тільки сумку. У відповідь провідник сказав, що вона може прийти на 15 хвилин раніше, якщо не впевнена. А коли дівчина повернулася, поїзда вже не було.

Пасажирам запропонували безкоштовно поїхати у кабіні машиніста іншого потяга. Як виявилось, потяг затримали заради 16 пасажирів з рейсу Відня.

У Facebook в. о. члена правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський звинуватив у всьому австрійського перевізника, який, мовляв, приїхав раніше вказаного часу. Також, за його словами, мова йшла про «орієнтований час» стоянки, а пасажирів попередили про новий час.

Щодо комунікації провідників (які за визначенням не можуть знати точного часу відправки) обов’язково розберемось. Речі пасажирів, які відстали, обов’язково збережуться і всім будуть передані, — заявив Перцовський.



Нагадаємо, 12 червня «Укрзалізниця» повідомила про черговий трагічний інцидент, пов’язаний з падінням пасажирів з верхньої полиці потяга. Цього разу у поїзді № 358 сполученням Рахів — Київ помер чоловік, який вночі впав із верхньої полиці.