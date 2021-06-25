Володимир Зеленський, фото: РІА «Новости»

https://racurs.ua/ua/n156624-vygadaly-v-rosiyi-v-op-prydumaly-poyasnennya-zayav-zelenskogo-pro-vagnerivciv.html

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В Офісі президента заявили, що резонансні слова Володимира Зеленського про спецоперацію із затримання так званих «вагнерівців» (російських військових злочинців та найманців), сказані ним під час нещодавнього інтерв’ю телеканалу «1+1», намагаються «перекрутити».

За словами радника очільника Офісу президента Михайла Подоляка, такої спецоперації могло не бути або ж її могли вигадати в Росії, повідомляє видання «Ліга.нет».

За словами Подоляка, Зеленський в цьому інтерв’ю «спирався тільки на офіційні дані» і сказав щодо «вагнерівців» «конкретні і об'єктивні речі»:

якщо це і була спецоперація, то вона повинна була мати дискредитивний характер і була продумана в РФ;

після затримання в Білорусі людей, які мали відношення до війни на Донбасі, Зеленський зажадав у тодішнього президента країни Олександра Лукашенка їх екстрадиції.

За словами Подоляка, Зеленський тоді в розмові попередив Лукашенка: у Києві буде сприйнята тільки передача «вагнерівців» Україні. Лукашенко, за його словами, у відповідь «проявив конструктивність, був дуже м’яким», проте «вагнерівців» зрештою відправили до Росії.

На думку Подоляка, це могло бути зроблено в рамках «угоди про гарантії Лукашенка».

Нагадаємо, опозиційні фракції Ради вважають заяву Зеленського про «вагнерівців» доказом державної зради та вимагають якнайшвидше розпочати розслідування.

Джерело: «Ліга.нет».