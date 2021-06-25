Владимир Зеленский, фото: «Настоящее время»

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В Офисе президента заявили, что резонансные слова Владимира Зеленского о спецоперации по задержанию так называемых «вагнеровцев» (российских военных преступников и наемников), сказанные им во время недавнего интервью телеканалу «1+1», пытаются «исказить».

По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, такой спецоперации могло не быть или ее могли придумать в России, сообщает издание «Лига.нет».

По словам Подоляка, Зеленский в этом интервью «опирался только на официальные данные» и сказал относительно «вагнеровцев» «конкретные и объективные вещи»:

если это и была спецоперация, то она должна была иметь дискредитивный характер и была продумана в РФ;

после задержания в Беларуси людей, которые имели отношение к войне на Донбассе, Зеленский потребовал у тогдашнего президента страны Александра Лукашенко их экстрадиции.

По словам Подоляка, Зеленский тогда в разговоре предупредил Лукашенко: в Киеве будет воспринята только передача «вагнеровцев» Украине. Лукашенко, по его словам, в ответ «проявил конструктивность, был очень мягким», однако «вагнеровцев» в конце концов отправили в Россию.

По мнению Подоляка, это могло быть сделано в рамках «сделки о гарантиях Лукашенко».

Напомним, оппозиционные фракции Рады считают заявление Зеленского о «вагнеровцах» доказательством государственной измены и требуют как можно быстрее начать расследование.

Источник: «Лига.нет»