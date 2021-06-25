Масштабные учения с десантом провели ВСУ. Фото: Fаcebook

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Военные учения на одном из полигонов провели Вооруженные силы Украины (ВСУ) с применением десанта.

Десантно-штурмовые подразделения учились вести бой с одновременной высадкой на сложных участках местности. Об этом сообщает Генштаб.









Условные боевые действия происходили под прикрытием самолетов Воздушных сил ВСУ и в условиях применения противником средств радиоэлектронной борьбы. Во время учений украинские воины учились взаимодействовать с десантом.







Сюжетом для учений стал приобретенный опыт, который украинские военные получили во время выполнения задач в районах проведения АТО/ООС. Подразделения молниеносно выполнили задачу, подтвердив свой высокий уровень подготовки, обученности личного состава, высокую боевую готовность вооружения и техники.









Напомним, ранее мы сообщали, что в Украине произошли масштабные военные учения с участием Военно-морских сил (ВМС), Государственной пограничной службы и Воздушных сил ВСУ. Целью учений было углубление взаимодействия между ведомствами и видами войск для усиления обороны с морского направления.