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Ракурс
Масштабні навчання із десантом під прикриттям провели ЗСУ. Фото: Facebook

Десант під прикриттям авіації — Генштаб опублікував фото масштабних навчань

25 чер 2021, 15:59
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Військові навчання на одному з полігонів провели Збройні сили України (ЗСУ) із застосуванням десанту.

Десантно-штурмові підрозділи вчилися веденню бою з одночасною висадкою на складних ділянках місцевості. Про це повідомляє Генштаб.

Масштабні навчання із десантом під прикриттям провели ЗСУ. Фото: Facebook

Масштабні навчання із десантом під прикриттям провели ЗСУ. Фото: Facebook
Умовні бойові дії відбувалися під прикриттям літаків Повітряних сил ЗСУ та в умовах застосування ворогом засобів радіоелектронної боротьби. Під час навчань українські воїни вчилися взаємодіяти з десантом.

Масштабні навчання із десантом під прикриттям провели ЗСУ. Фото: Facebook


Масштабні навчання із десантом під прикриттям провели ЗСУ. Фото: Facebook
Сюжетом для навчань став набутий досвід, який українські військові отримали під час виконання завдань у районах проведення АТО/ООС. Підрозділи блискавично виконали завдання, підтвердивши свій високий рівень підготовки, навченості особового складу, високу бойову готовність озброєння та техніки.

Масштабні навчання із десантом під прикриттям провели ЗСУ. Фото: Facebook

Масштабні навчання із десантом під прикриттям провели ЗСУ. Фото: Facebook
Масштабні навчання із десантом під прикриттям провели ЗСУ. Фото: Facebook

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Україні відбулися масштабні військові навчання за участі Військово-морських сил (ВМС), Державної прикордонної служби та Повітряних сил ЗСУ. Метою навчань було поглиблення взаємодії між відомствами та видами військ задля підсилення оборони з морського напрямку.

Джерело: Ракурс


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