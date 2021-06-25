Масштабні навчання із десантом під прикриттям провели ЗСУ. Фото: Facebook

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Військові навчання на одному з полігонів провели Збройні сили України (ЗСУ) із застосуванням десанту.

Десантно-штурмові підрозділи вчилися веденню бою з одночасною висадкою на складних ділянках місцевості. Про це повідомляє Генштаб.







Умовні бойові дії відбувалися під прикриттям літаків Повітряних сил ЗСУ та в умовах застосування ворогом засобів радіоелектронної боротьби. Під час навчань українські воїни вчилися взаємодіяти з десантом.







Сюжетом для навчань став набутий досвід, який українські військові отримали під час виконання завдань у районах проведення АТО/ООС. Підрозділи блискавично виконали завдання, підтвердивши свій високий рівень підготовки, навченості особового складу, високу бойову готовність озброєння та техніки.











Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Україні відбулися масштабні військові навчання за участі Військово-морських сил (ВМС), Державної прикордонної служби та Повітряних сил ЗСУ. Метою навчань було поглиблення взаємодії між відомствами та видами військ задля підсилення оборони з морського напрямку.