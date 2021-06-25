Забытым на перроне пассажирам предложили поехать с машинистом другого поезда

https://racurs.ua/n156625-zabytym-na-perrone-passajiram-predlojili-poehat-s-mashinistom-drugogo-poezda.html

Ракурс

Поезд из Львова № 749 отправился в столицу без части пассажиров. По словам пострадавших, им объявили часовую стоянку, но вагоны тронулись раньше.

Перед прибытием во Львове проводник прошелся по всем купе и объявил стоянку «минимум на час» из-за опоздания прицепного вагона. Об этом сообщила пассажирка Екатерина Сметанюк в Twitter.

Девушка оставила чемодан с вещами, взяв только сумку. В ответ проводник сказал, что она может прийти на 15 минут раньше, если не уверена. А когда девушка вернулась, поезда уже не было.

Пассажирам предложили бесплатно поехать в кабине машиниста другого поезда. Как оказалось, поезд задержали ради 16 пассажиров из рейса Вены.

В Facebook и. о. члена правления АО «Укрзализныця» Александр Перцовский обвинил во всем австрийского перевозчика, который, мол, приехал раньше указанного времени. Также, по его словам, речь шла об «ориентированном времени» стоянки, а пассажиров предупредили о новом времени.

По коммуникации проводников (которые по определению не могут знать точного времени отправки) обязательно разберемся. Вещи пассажиров, которые отстали, обязательно сохранятся и всем будут переданы, — заявил Перцовский.



Напомним, 12 июня «Укрзализныця» сообщила об очередном трагическом инциденте, связанном с падением пассажиров с верхней полки поезда. На этот раз в поезде № 358 сообщением Рахов — Киев умер мужчина, который ночью упал с верхней полки.