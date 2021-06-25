Электросамокаты возьмут под контроль в Киеве

Электросамокаты. Фото: Istock

https://racurs.ua/n156626-elektrosamokaty-vozmut-pod-kontrol-v-kieve.html

Ракурс

Электросамокаты теперь не будут мешать пешеходам в Киеве. Киевская городская государственная администрация (КГГА) подписала Меморандум о сотрудничестве с операторами услуг проката электросамокатов Киева.

Меморандум подписали представители «Вolt», «Kiwi», «Scroll», «BikeNow», «Zelectra», «Jet» и «Vzhooh». Он предусматривает: