Электросамокаты возьмут под контроль в Киеве

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Электросамокаты. Фото: Istock
Электросамокаты возьмут под контроль в Киевеhttps://racurs.ua/n156626-elektrosamokaty-vozmut-pod-kontrol-v-kieve.htmlРакурс
Электросамокаты теперь не будут мешать пешеходам в Киеве. Киевская городская государственная администрация (КГГА) подписала Меморандум о сотрудничестве с операторами услуг проката электросамокатов Киева.
Меморандум подписали представители «Вolt», «Kiwi», «Scroll», «BikeNow», «Zelectra», «Jet» и «Vzhooh». Он предусматривает:
- снижение максимальной скорости электросамокатов с 30−35 км/час до 20 км/час;
- установление максимальной скорости в зеленых, пешеходных и исторических зонах 14 км/час;
- установление зон, где самокаты оставлять запрещено (исторический центр, зоны вокруг дипломатических учреждений, госорганов, правоохранительных органов и субъектов в сфере нацбезопасности);
- установление специальных зон, где запрещено кататься на самокате (Пейзажная аллея, пешеходная часть улицы Сагайдачного, кладбища, часть зон возле госорганов, здесь самокаты будут сами отключаться);
- установление точек утреннего старта (1 тыс. 25 точек, с которых будет разрешено движение самокатов с утра);
- обязательное страхование пользователей от несчастных случаев и травм при использовании самокатов с покрытием от 100 тыс. гривен;
- передача КГГА информации о пиковых часах использования самокатов, перечне мест, где самокаты пользуются наибольшей популярностью, динамическая тепловая карта пользования самокатами и отчеты об инцидентах с самокатами;
- нанесение на самокат специального номера в формате букв и трех цифр.
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