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Ракурс
Аваков похвастался макетом катера для МВД. Фото: Арсен Аваков в Facebook

Игрушка для министра — Аваков похвастался макетом катера для МВД (ФОТО)

25 июн 2021, 16:34
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Макет патрульного корабля FPB6 для Береговой охраны Государственной пограничной службы Украины представил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Корабль для пограничников уже на производстве, а первый спустят в воду и начнут испытывать в октябре этого года. Всего к 2024 году Украина получит 20 кораблей совместного французско-украинского производства. Общая сумма контракта составляет 136,5 млн евро. Об этом 25 июня сообщил глава МВД на своей странице в Facebook.

Длина корабля составляет 32 м, он может развивать скорость более 30 узлов. Автономность судна от 7 до 10 дней. Все корабли оборудованы быстрой реберной лодкой украинского производства. Пять украино-французских кораблей полностью изготовят на заводе «Нибулон» в Николаеве.

Первый корабль отправят в Украину в декабре 2021 года, а в следующем году Украина получит 9 кораблей. По контракту предусмотрено обучение 240 членов судоходной бригады и 120 техников.

Аваков похвастался макетом катера для МВД. Фото: Арсен Аваков в Facebook

Аваков похвастался макетом катера для МВД. Фото: Арсен Аваков в Facebook

Аваков похвастался макетом катера для МВД. Фото: Арсен Аваков в Facebook


Аваков похвастался макетом катера для МВД. Фото: Арсен Аваков в Facebook

Напомним, в феврале Соединенные Штаты Америки передали Военно-Морским силам ВСУ 10 скоростных катеров, более 70 надувных лодок и другое сопутствующее оборудование. Морякам также вручили сертификаты на переданную технику и средства.

Источник: Ракурс


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