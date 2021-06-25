Диагностировать рак новым способом научись ученые – в чем особенность. Фото: tour-brand.ru

https://racurs.ua/n156628-diagnostirovat-rak-novym-sposobom-nauchis-uchenye-v-chem-osobennost.html

Ракурс

Как распознать рак — вопрос, который волнует многих людей. Ученые уверяют, что 50 видов рака можно будет диагностировать с помощью простого анализа крови уже в 2025 году.

Тест, созданный калифорнийской компанией Grail, достаточно точно выявляет рак, в том числе у людей без симптомов и при подозрении на онкологическое заболевание. Об этом пишет The Times.

Кроме того, анализ с высокой степенью точности показывает локализацию опухоли. Как ожидается, он будет использоваться для выявления десятков видов рака у людей старше 50 лет.

В этом году начинается масштабное тестирование метода с участием 140 тыс. человек. В предварительных испытаниях тест уже показал 65,6% эффективности в выявлении опухолей, не определяющихся методами скрининга (например, рак пищевода, печени и поджелудочной железы). Общая чувствительность теста к раку крови составила 55,1%.

Напомним, ранее мы сообщали, что развитие рака может провоцировать ранее неизвестный механизм — мутация, которая сливает два несвязанных гена. Это установили американские ученые после серии экспериментов на раковых клетках, которые несли общий ген слияния под названием NUP98-HOXA9.

Источник: The Times