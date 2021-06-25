В Одесскую оперу не будут пропускать в пляжной одежде, инфографика: Одесская опера

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Ракурс

Одесская опера напоминает потенциальным посетителям, что является «храмом искусства», а потому действуют ограничения в отношении одежды.

Людей, одетых в шорты, футболки без рукавов и шлепанцы-вьетнамки в заведение не будут пропускать. Об этом сообщает пресс-служба Одесской оперы.

Отмечается, что стоимость билетов в таком случае не будут возмещать.

Одесская Опера является одной из жемчужин европейской культуры и самым красивым зданием в городе, настоящим храмом искусства. Поэтому, к сожалению, мы не можем позволить посещение его гостям в неподходящем наряде, — подчеркиваеися в сообщении пресс-службы.

Здание Одесской оперы построили в 1887 году в стиле венского барокко, а архитектура зрительного зала выдержана в стиле позднего французского рококо, украшенного лепными позолоченными орнаментами. Журнал Forbes в 2008 году включил здание в перечень 11 самых интересных достопримечательностей Восточной Европы.

Напомним, в прошлом году в Верховной Раде раскритиковали дресс-код главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамии.