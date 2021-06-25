Покупців землі сільгосппризначення будуть перевіряти. Фото: usba.com.ua

https://racurs.ua/ua/n156631-pokupciv-zemli-silgosppryznachennya-budut-pereviryaty.html

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Опубліковано постанову Кабміну № 637 від 16 червня 2021 року, якою затверджено порядок здійснення перевірки відповідності набувача або власника земельної ділянки сільськогосподарського призначення вимогам, визначеним статтею 130 Земельного кодексу України.

Покупців земельних ділянок буде перевіряти нотаріус, а продавців — орган, який здійснює державний контроль за використанням та охороною земель.

Перевірка буде включати:

встановлення особи покупця;

встановлення кінцевого бенефіціарного власника юрособи;

перевірку факту перебування сторін під санкціями;

перевірку належності набувача, учасників (акціонерів, членів), кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи до громадянства держави, визнаної Україною державою-агресором або державою-окупантом;

перевірку факту перебування юрособи під контролем осіб, зареєстрованих в країнах-агресорах або таких, що займаються відмиванням доходів;

перевірку факту включення сторін до переліку осіб, пов’язаних з терористичною діяльністю;

перевірку джерел походження коштів;

перевірку факту виділення землі за рахунок паю і її розміщення;

визначення загальної площі земельної ділянки.

За результатами перевірки складається протокол у двох примірниках. Один з них надається покупцеві землі.