Коронавирус. Фото: Istock

https://racurs.ua/n156655-nujno-li-delat-privivku-ot-covid-19-s-vysokim-urovnem-antitel-rasskazali-v-voz.html

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Вакцинация от коронавируса во всем мире продолжается. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что прививаться от коронавируса необходимо при любом уровне антител в организме после перенесенной болезни.

В организации отметили, что наличие антител не всегда говорит о наличии иммунитета к коронавирусу. Об этом сообщает пресс-служба Всемирной организации здравоохранения.

Для полного исследования количества антител необходимо обращаться в лабораторию, что займет время, а прививка способна защитить человека от последствий инфекции в любом случае. Негативных последствий от прививки для людей с высоким количеством антител нет.

Если человек, который вакцинировался, не заболеет, вирус все равно пройдет через его организм, станет умнее, и в какой-то момент этот вирус передается другому человеку — даже бессимптомно, — отметили в организации.

Напомним, ранее мы сообщали, что Минздрав назвал пятерку самых опасных штаммов коронавируса.