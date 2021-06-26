Новости
  1. Новости
  2. Погода
  3. Новость
Ракурс
Погода в Украине. Фото: flickr.com

Сильные ливни, грозы и шквалы — погода в Украине на 27 июня (КАРТА)

26 июн 2021, 14:48
999

Погода в Украине 27 июня прогнозируется дождливая почти во всех областях.

Днем не будет дождя только в Волынской, Львовской и Закарпатской областях. Синоптики обещают по всей территории государства грозы, днем в отдельных районах прогнозируют град и шквалы 15−20 м/с. В северных, центральных и южных областях местами обещают сильные ливни. Ночью температуру воздуха прогнозируют 13−22° тепла, а днем столбики термометров покажут 24−31° выше нуля по Цельсию. Об этом сообщил украинский Гидрометцентр.

Погода в Киеве 27 июня будет дождливой. Ночью температуру воздуха прогнозируют 18−20° тепла, а воздух прогреется до 26−28° выше нуля.

Погоду в Харькове в воскресенье тоже обещают с осадками и грозами. Температуру воздуха ночью прогнозируют 18−20° с отметкой плюс, а днем обещают 18−20° тепла.

Погода Одессе завтра будет с грозовыми дождями. Температурные показатели будут следующими — ночью прогнозируют 20−22° тепла, а днем обещают 26−28° тепла.

Погодные условия во Львове тоже предусматривают дожди и грозы. Столбики термометров ночью покажут 13−15° тепла, а днем обещают 24−26° тепла.

Погода в Карпатах 27 июня будет переменчивой — местами днем будет идти дождь. Температура воздуха ночью 13−16° тепла, а днем 24−28° выше нуля по Цельсию.

Погода в Украине на 27 июня. Карта: Гидрометцентр

Геомагнитная обстановка в Украине 27 июня прогнозируется относительно спокойная. В течение суток возможны небольшие возмущения.


Геомагнитная обстановка. Скриншот: Gismeteo

Напомним, синоптики обещали, что 25 июня штормовой ветер и ливни в Украине наделали беды в трех западных областях Украины. В результате непогоды обесточены 811 населенных пунктов. Львов из-за проливных дождей затопило, а на Ровенщине молния попала в человека.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров