Погода в Украине. Фото: flickr.com

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Погода в Украине 27 июня прогнозируется дождливая почти во всех областях.

Днем не будет дождя только в Волынской, Львовской и Закарпатской областях. Синоптики обещают по всей территории государства грозы, днем в отдельных районах прогнозируют град и шквалы 15−20 м/с. В северных, центральных и южных областях местами обещают сильные ливни. Ночью температуру воздуха прогнозируют 13−22° тепла, а днем столбики термометров покажут 24−31° выше нуля по Цельсию. Об этом сообщил украинский Гидрометцентр.

Погода в Киеве 27 июня будет дождливой. Ночью температуру воздуха прогнозируют 18−20° тепла, а воздух прогреется до 26−28° выше нуля.

Погоду в Харькове в воскресенье тоже обещают с осадками и грозами. Температуру воздуха ночью прогнозируют 18−20° с отметкой плюс, а днем обещают 18−20° тепла.

Погода Одессе завтра будет с грозовыми дождями. Температурные показатели будут следующими — ночью прогнозируют 20−22° тепла, а днем обещают 26−28° тепла.

Погодные условия во Львове тоже предусматривают дожди и грозы. Столбики термометров ночью покажут 13−15° тепла, а днем обещают 24−26° тепла.

Погода в Карпатах 27 июня будет переменчивой — местами днем будет идти дождь. Температура воздуха ночью 13−16° тепла, а днем 24−28° выше нуля по Цельсию.

Геомагнитная обстановка в Украине 27 июня прогнозируется относительно спокойная. В течение суток возможны небольшие возмущения.

Напомним, синоптики обещали, что 25 июня штормовой ветер и ливни в Украине наделали беды в трех западных областях Украины. В результате непогоды обесточены 811 населенных пунктов. Львов из-за проливных дождей затопило, а на Ровенщине молния попала в человека.