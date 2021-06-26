ИИ научили говорить голосами известных рэперов. Фото: eminem.pro

https://racurs.ua/n156653-iskusstvennyy-intellekt-nauchili-govorit-golosami-izvestnyh-reperov-video.html

Ракурс

Инструмент для имитации голосов знаменитых рэперов создали программисты.

С помощью искусственного интеллекта любой написанный пользователем текст можно озвучить голосом 2Pac, Jay-Z и иной известной личности. Программу Uberduck научили воспроизводить голоса разных исполнителей, используя любые предложенные ему слова. При этом озвученный AI голос почти не отличается от оригинала. Об этом сообщает 4PDA.

Некоторые пользователи уже продемонстрировали работу нового алгоритма в неожиданной ипостаси — создали чат-бот, который отвечает пользователю голосами хип-хоп исполнителей. Сейчас синтезированная речь не идеальна, поэтому приходится корректировать текст и расставлять ударения и добавлять гласные для удлинения слога.

Авторы софта Uberduck запрещают использовать созданные треки в коммерческих целях или для производства каких-либо дискредитирующих материалов. Если с помощью программы создать музыку или видеозапись, надо указать, что она была сделана с помощью искусственного интеллекта.

Напомним, компьютерный художник Гленн Маршалл создал специальное приложение на базе искусственного интеллекта. Бот получил название «Химера» и умеет делать исходное изображение похожим на картину Сальвадора дали, Пикассо и других.

Источник: 4PDA