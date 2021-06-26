Телескоп Hubble вышел из строя, причина отключения неизвестна. Фото:

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Ракурс

Телескоп Hubble перестал работать еще две недели назад — специалисты NASA никак не могут вернуть его в строй.

После отключения компьютера телескопа 13 июня виновником был признан 64-килобайтный модуль памяти. Уже 16 июня инженеры попытались перевести телескоп на один из резервных источников, но операция закончилась провалом, поскольку «Хаббл» так и не запустился, и перешел в безопасный режим. Сейчас ученые находятся в поисках более эффективного решения. Об этом 26 июня сообщает ресурс 4PDA.

Отмечается, что в последний раз легендарный космический телескоп находился на обслуживании в 2009 году. Аналогичного устройства NASA для подобной миссии нет. Специалисты планируют попытаться реанимировать телескоп удаленно.

Представители NASA заявили, что до тех пор, пока они не выявят причину поломки, приборы будут находиться в безопасном режиме. Не исключено, что починить его не удастся, и телескоп просто превратится в космический мусор.

Как известно, телескоп «Хаббл» запустили в 1990 году, он работает на орбите более 30 лет. После поломки гироскопа в 2018 году телескоп перевели в режим раскачивания в пространстве.

Напомним, телескоп Hubble сумел обнаружить уникальную далекую галактику NGC 2276 в созвездии Цефей, примерно за 120 млн световых лет от Земли. Форма этой галактики довольно странная, поскольку образовалась вследствие мощного гравитационного воздействия. Да и вообще эта галактика попала в список величайших странностей Вселенной.

Источник: 4PDA