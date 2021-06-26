Телескоп Hubble вийшов із ладу, причина відключення невідома. Фото: ВВС

https://racurs.ua/ua/n156652-teleskop-hubble-vyyshov-iz-ladu-prychyna-vidkluchennya-nevidoma.html

Ракурс

Телескоп Hubble перестав працювати ще два тижні тому — фахівці NASA ніяк не можуть повернути його стрій.

Після відключення комп’ютера телескопа 13 червня винуватцем був визнаний 64-кілобайтний модуль пам’яті. Вже 16 червня інженери спробували перевести телескоп на одне з резервних джерел, але операція закінчилася провалом, оскільки «Хаббл» так і не запустився, і перейшов в безпечний режим. Зараз науковці перебувають у пошуках більш ефективного рішення. Про це 26 червня повідомляє ресурс 4PDA.

Зазначається, що востаннє легендарний космічний телескоп перебував на обслуговуванні в 2009 році. Аналогічного пристрою NASA для подібної місії немає. Фахівці планують спробувати реанімувати телескоп віддалено.

Представники NASA заявили, що до тих пір, поки вони не виявлять причину поломки, прилади будуть перебувати в безпечному режимі. Не виключено, що полагодити його не вдасться, і телескоп просто перетвориться на космічне сміття.

Як відомо, телескоп «Хаббл» запустили в 1990 році, він працює на орбіті понад 30 років. Після поломки гіроскопа в 2018 році телескоп перевели в режим розгойдування в просторі.

Нагадаємо, телескоп Hubble зумів виявити унікальну далеку галактику NGC 2276 в сузір’ї Цефей, приблизно за 120 млн світлових років від Землі. Форма цієї галактики доволі дивна, оскільки утворилася внаслідок потужного гравітаційного впливу. Та й загалом ця галактика потрапила в список найбільших дивацтв Всесвіту.

Джерело: 4PDA