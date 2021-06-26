Украинский военный погиб на Донбассе. Фото: tva.ua

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Война на Донбассе 26 июня унесла жизнь еще одного украинского военного.

В результате минометного огня осколочное ранение несовместимое с жизнью получил старший солдат Андрей Гонар. Он занимал должность старшего водителя мотопехотной роты. Об этом сообщила 58 отдельная мотопехотная бригада имени гетмана Ивана Выговского в Facebook.

Отмечается, что военный был родом из города Кривой Рог Днепропетровской области. Боец служил в бригаде с июня 2019 года.

Командование бригады и весь личный состав выразили искренние соболезнования семье и близким погибшего защитника Украины.

Напомним, за минувшие сутки, 25 июня, позиции украинских военных обстреливали 12 раз. Враг применял минометы калибра 120 мм, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Сегодня утром, 26 июня, оккупанты выпустили три мины из минометов 120 калибра и стреляли из станковых противотанковых гранатометов в районе поселка Пески. В результате обстрела один украинский военный получил осколочное ранение несовместимое с жизнью.