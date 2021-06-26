Боевики били из минометов. Фото: vchasnoua.com

https://racurs.ua/n156643-ukrainskiy-voennyy-pogib-na-donbasse-v-rezultate-minometnogo-obstrela.html

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Военные действия на Донбассе не прекращаются — оккупанты продолжают нарушать режим тишины.

За минувшие сутки, 25 июня, позиции украинских военных обстреливали 12 раз. Сегодня утром, 26 июня, в результате обстрелов погиб украинский воин. Об этом сообщила пресс-служба штаба ООС в Facebook.

Отмечается, что из минометов 120 калибра и гранатометов враг стрелял в районе Водяного на Приазовье. В районе Золотого-4 украинские позиции обстреляли из ручных противотанковых гранатометов, а возле Авдеевки открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Минометным огнем украинских воинов накрывали в районе Песков и Гранитного, стреляли из гранатометов возле Майорска. Наемники Кремля использовали беспилотник «Орлан-10», но украинские военные сбили его средствами РЭБ.

Сегодня утром оккупанты выпустили три мины из минометов 120 калибра и били из станковых противотанковых гранатометов в районе поселка Пески. В результате обстрела один украинский военный получил осколочное ранение несовместимое с жизнью.

Напомним, 15 июня в зоне проведения боевых действий на Донбассе погиб 24-летний военный Роман Андреевич Галуха. По предварительной информации, смерть наступила либо в результате неосторожного обращения с оружием, или самоубийства.