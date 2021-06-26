Бойовики гатили з мінометів. Фото: vchasnoua.com

https://racurs.ua/ua/n156643-ukrayinskyy-viyskovyy-zagynuv-na-donbasi-vnaslidok-minometnogo-obstrilu.html

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Військові дії на Донбасі не припиняються — окупанти продовжують порушувати режим тиші.

За минулу добу, 25 червня, позиції українських військових обстрілювали 12 разів. Сьогодні вранці, 26 червня, внаслідок обстрілів загинув український воїн. Про це повідомила прес-служба штабу ООС у Facebook.

Зазначається, що з мінометів 120 калібру та гранатометів ворог гатив у районі Водяного на Приазов’ї. В районі Золотого-4 українські позиції обстріляли з ручних протитанкових гранатометів, а біля Авдіївки відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Мінометним вогнем українських воїнів накривали в районі Пісків та Гранітного, стріляли з гранатометів біля Майорська. Найманці Кремля використовували безпілотник «Орлан-10», але українські військові збили його засобами РЕБ.

Сьогодні вранці окупанти випустили три міни з мінометів 120 калібру та гатили зі станкових протитанкових гранатометів у районі селища Піски. Внаслідок обстрілу один український військовий дістав осколкове поранення несумісне з життям.

Нагадаємо, 15 червня у зоні проведення бойових дій на Донбасі загинув 24-річний військовий Роман Андрійович Галуха. За попередньою інформацією, смерть наступила або в результаті необережного поводження зі зброєю, або самогубства.