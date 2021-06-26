Суд у США оголосив вирок вбивці Джорджа Флойда. Фото: УП

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Підозрюваний у вбивстві афроамериканця Джорджа Флойда отримав 22,5 років тюрми.

Колишній офіцер поліції Міннеаполіса Дерек Шовін був засуджений до 22 років і шести місяців тюремного ув’язнення. З моменту вбивства пройшло більше року. Про це повідомляє Bloomberg.

Покарання поклало край одній главі розплати, яка поширилася від питань офіційної сили до широкої переоцінки дискримінації, властивої американським інститутам, — пише видання.

Повідомляється, що у США за останні 15 років за вбивство за злочини, вчинені при виконанні службових обов’язків, були засуджені в цілому 11 офіцерів.

Як повідомляє Associated Press, рідні Флойда вже відреагували на вирок. Брат загиблого Родні Флойд назвав вирок «ляпасом», оскільки сім’я сподівалася на довічне ув’язнення для Дерека Шовіна. Ще один брат, Терренс Флойд, сказав, що він «трохи підозріло ставився до вироку». Сестра вбитого і засновниця Меморіального фонду Джорджа Флойда Бріджит Флойд, сказала, що цей вирок «показує, що до питань жорстокості поліції, нарешті, ставляться серйозно».

Нагадаємо, у квітні в США присяжні визнали винним офіцера поліції Міннеаполіса Дерека Шовіна, який під час затримання у 2020 році Флойда притискав коліном його шию, внаслідок чого темношкірий американець загинув. Смерть Флойда спричинила хвилю протестів Black Lives Matter по всьому світі.

Джерела: Bloomberg, Associated Press