Суд в США огласил приговор убийце Джорджа Флойда. Фото: УП

https://racurs.ua/n156642-ubiystvo-djordja-floyda-sud-v-ssha-oglasil-prigovor-policeyskomu.html

Ракурс

Подозреваемый в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда получил 22,5 лет тюрьмы.

Бывший офицер полиции Миннеаполиса Дерек Шовин был приговорен к 22 годам и шести месяцам тюремного заключения. С момента убийства прошло больше года. Об этом сообщает Bloomberg.

Наказание положило конец одной главе расплаты, которая распространилась от вопросов официальной силы до широкой переоценки дискриминации, свойственной американским институтам, — пишет издание.

Сообщается, что в США за последние 15 лет за убийство за преступления, совершенные при исполнении служебных обязанностей, были осуждены в общей сложности 11 офицеров.

Как сообщает Associated Press, родные Флойда уже отреагировали на приговор. Брат погибшего родни Флойд назвал приговор «пощечиной», поскольку семья надеялась на пожизненное заключение для Дерека Шовина. Еще один брат, Терренс Флойд, сказал, что он «немного подозрительно относился к приговору». Сестра убитого и основатель Мемориального фонда Джорджа Флойда Бриджит Флойд, сказала, что этот приговор «показывает, что к вопросам жестокости полиции, наконец, относятся серьезно».

Напомним, в апреле в США присяжные признали виновным офицера полиции Миннеаполиса Дерека Шовина, который во время задержания в 2020 году Флойда прижимал коленом его шею, в результате чего темнокожий американец погиб. Смерть Флойда вызвала волну протестов Black Lives Matter по всему миру.

Источники: Bloomberg, Associated Press