26 июня – какой церковный праздник и чей день ангела

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26 июня церковный праздник мученицы Акилины. Ее имя на Руси превратилось в Килину. Она родилась в финикийском городе Библ (современный Ливан).

Во время гонения на христиан разговор блаженной Акилины со своими сверстниками подслушал один из рабов начальника области и сообщил об этом властям. Девушку, которой было всего 20 лет, схватили и подвергли пыткам. Акилина не отреклась от своей веры и ей отрезали голову.

День ангела отмечают Анна, Антонина, Александр, Алексей, Дмитрий и Иван. Также в этот день отмечают День рождения зубной щетки, День борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, а также Международный день в поддержку жертв пыток.

День в истории:

В 1896 году в Новом Орлеане открылся первый в мире кинотеатр. Он был рассчитан на 400 мест.

В 1940 году в СССР был введен восьмичасовой рабочий день, шесть рабочих дней в семидневную неделю. Кроме того, начали действовать запрет на увольнение с работы и уголовная ответственность за опоздание.

В 1945 году на конференции в Сан-Франциско представителями 50 государств был подписан устав ООН.

В 1979 году легендарный Мохаммед Али объявил, что покидает бокс.

В 2003 году Верховный суд США постановил, что запрет гомосексуальных отношений противоречит Конституции страны.

В этот день родились: