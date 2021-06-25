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26 июня – какой церковный праздник и чей день ангела
26 июня — какой церковный праздник и чей день ангелаhttps://racurs.ua/n156641-26-iunya-kakoy-cerkovnyy-prazdnik-i-chey-den-angela.htmlРакурс
26 июня церковный праздник мученицы Акилины. Ее имя на Руси превратилось в Килину. Она родилась в финикийском городе Библ (современный Ливан).
Во время гонения на христиан разговор блаженной Акилины со своими сверстниками подслушал один из рабов начальника области и сообщил об этом властям. Девушку, которой было всего 20 лет, схватили и подвергли пыткам. Акилина не отреклась от своей веры и ей отрезали голову.
День ангела отмечают Анна, Антонина, Александр, Алексей, Дмитрий и Иван. Также в этот день отмечают День рождения зубной щетки, День борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, а также Международный день в поддержку жертв пыток.
День в истории:
- В 1896 году в Новом Орлеане открылся первый в мире кинотеатр. Он был рассчитан на 400 мест.
- В 1940 году в СССР был введен восьмичасовой рабочий день, шесть рабочих дней в семидневную неделю. Кроме того, начали действовать запрет на увольнение с работы и уголовная ответственность за опоздание.
- В 1945 году на конференции в Сан-Франциско представителями 50 государств был подписан устав ООН.
- В 1979 году легендарный Мохаммед Али объявил, что покидает бокс.
- В 2003 году Верховный суд США постановил, что запрет гомосексуальных отношений противоречит Конституции страны.
В этот день родились:
- 1824 — Уильям Томсон, британский физик и инженер;
- 1892 — Перл Бак, американская писательница, нобелевский лауреат;
- 1898 — Вильгельм Мессершмитт, немецкий авиаконструктор;
- 1918 — Василий Бережной, украинский писатель и журналист;
- 1927 — Нинель Гаркуша, украинская художница декоративного искусства.
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