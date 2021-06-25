Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
26 червня – яке церковне свято і чий день ангела

26 червня — яке церковне свято і чий день ангела

25 чер 2021, 22:21
999

26 червня церковне свято мучениці Акилини. Її ім’я на Русі перетворилося на Килину. Вона народилася у фінікійському місті Бібл (сучасний Ліван).

Під час гоніння на християн розмову блаженної Акилини зі своїми однолітками підслухав один з рабів начальника області й повідомив про це владі. Дівчину, якій було всього 20 років, схопили та піддали тортурам. Акилина не зреклася своєї віри і їй відрізали голову.

День ангела святкують Анна, Антоніна, Олександр, Олексій, Дмитро та Іван. Також у цей день відзначають День народження зубної щітки, День боротьби з наркоманією та незаконним обігом наркотиків, а також Міжнародний день на підтримку жертв тортур.

День в історії:


  • У 1896 році в Новому Орлеані відкрився перший у світі кінотеатр. Він був розрахований на 400 місць.
  • У 1940 році в СРСР запроваджено восьмигодинний робочий день, шість робочих днів на семиденний тиждень. Окрім того, почали діяти заборона на звільнення з роботи й кримінальна відповідальність за запізнення.
  • У 1945 році на конференції у Сан-Франциско представниками 50 держав було підписано статут ООН.
  • У 1979 році легендарний Мухаммед Алі оголосив, що залишає бокс.
  • У 2003 році Верховний суд США постановив, що заборона гомосексуальних відносин суперечить Конституції країни.

У цей день народилися:

  • 1824 — Вільям Томсон, британський фізик і інженер;
  • 1892 — Перл Бак, американська письменниця, нобелівська лауреатка;
  • 1898 — Вільгельм Мессершмітт, німецький авіаконструктор;
  • 1918 — Василь Бережний, український письменник і журналіст;
  • 1927 — Нінель Гаркуша, українська художниця декоративного мистецтва.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів