26 червня – яке церковне свято і чий день ангела

https://racurs.ua/ua/n156641-26-chervnya-yake-cerkovne-svyato-i-chyy-den-angela.html

Ракурс

26 червня церковне свято мучениці Акилини. Її ім’я на Русі перетворилося на Килину. Вона народилася у фінікійському місті Бібл (сучасний Ліван).

Під час гоніння на християн розмову блаженної Акилини зі своїми однолітками підслухав один з рабів начальника області й повідомив про це владі. Дівчину, якій було всього 20 років, схопили та піддали тортурам. Акилина не зреклася своєї віри і їй відрізали голову.

День ангела святкують Анна, Антоніна, Олександр, Олексій, Дмитро та Іван. Також у цей день відзначають День народження зубної щітки, День боротьби з наркоманією та незаконним обігом наркотиків, а також Міжнародний день на підтримку жертв тортур.

День в історії:

У 1896 році в Новому Орлеані відкрився перший у світі кінотеатр. Він був розрахований на 400 місць.

У 1940 році в СРСР запроваджено восьмигодинний робочий день, шість робочих днів на семиденний тиждень. Окрім того, почали діяти заборона на звільнення з роботи й кримінальна відповідальність за запізнення.

У 1945 році на конференції у Сан-Франциско представниками 50 держав було підписано статут ООН.

У 1979 році легендарний Мухаммед Алі оголосив, що залишає бокс.

У 2003 році Верховний суд США постановив, що заборона гомосексуальних відносин суперечить Конституції країни.

У цей день народилися: