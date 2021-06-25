Буря у Львові повалила понад 200 дерев, є постраждалий

Буря у Львові. Фото: ФБ

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Погода у Львові наробила лиха — у місті повалено понад 200 дерев та пошкоджено 50 дахів. Окрім того, деякі райони Львова і досі залишаються підтопленими.

За годину випало 30% місячної норми опадів. Комунальні служби міста всю ніч ліквідовуватимуть наслідки негоди. Про це заявив мер Львова Андрій Садовий.

Через пошкодження мереж тимчасово не працює електротранспорт. Буревій, який пройшовся містом, кваліфіковано як надзвичайну ситуацію місцевого значення.

Всі наші комунальні служби працюють у надзвичайному режимі, суботу та неділю оголошено робочими днями, — зазначив Садовий.

Також він повідомив, що в­ід падіння дерева отримав пошкодження львів’янин, однак він від госпіталізації відмовився. Про інших постраждалих інформація не надходила.

Львів’ян закликають звертатися на гарячу лінію міста 15−80, якщо вони помітять будь-які наслідки негоди.

Нагадаємо, 25 червня зливу у Львові супроводжували пориви шквального вітру. Містян, які намагались втекти від дощу, буквально зносило з ніг.