Негода у Львові затопила вулиці й повалила дерева (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n156635-negoda-u-lvovi-zatopyla-vulyci-y-povalyla-dereva-foto-video.htmlРакурс
Зливу у Львові супроводжували пориви шквального вітру. Містян, які намагались втекти від дощу, буквально зносило з ніг.
Дороги міста перетворились на ріки, тож наразі львів’яни стоять у шалених заторах. Світлини та відео негоди очевидці публікують в соцмережах.
У зв’язку з погодними умовами комунальним службам довелося вимкнути струм всього електротранспорту у місті. Окрім цього, негода повалила дерева — деякі з них впали просто на автомобілі.
Вітром зірвало частину даху з однієї з найстаріших церков Львова — Успенської церкви на вулиці Руській.
Наразі у Львові вже розпогодилося. Комунальники повідомляють, що підтоплення на деяких вулицях починають сходити.
Нагадаємо, потоп у Ялті змив у Чорне море велику кількість будівельного сміття. Через необхідність прибирання узбережжя та проведення дезінфекції купатися на пляжах міста не дозволяють.