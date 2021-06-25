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Ракурс
Негода у Львові затопила вулиці й повалила дерева. Фото: 24 канал

Негода у Львові затопила вулиці й повалила дерева (ФОТО, ВІДЕО)

25 чер 2021, 18:09
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Зливу у Львові супроводжували пориви шквального вітру. Містян, які намагались втекти від дощу, буквально зносило з ніг.

Дороги міста перетворились на ріки, тож наразі львів’яни стоять у шалених заторах. Світлини та відео негоди очевидці публікують в соцмережах.

У зв’язку з погодними умовами комунальним службам довелося вимкнути струм всього електротранспорту у місті. Окрім цього, негода повалила дерева — деякі з них впали просто на автомобілі.

Вітром зірвало частину даху з однієї з найстаріших церков Львова — Успенської церкви на вулиці Руській.

Наразі у Львові вже розпогодилося. Комунальники повідомляють, що підтоплення на деяких вулицях починають сходити.


Нагадаємо, потоп у Ялті змив у Чорне море велику кількість будівельного сміття. Через необхідність прибирання узбережжя та проведення дезінфекції купатися на пляжах міста не дозволяють.

Джерело: Ракурс


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