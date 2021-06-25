Ливень во Львове затопил улицы и повалил деревья. Фото: 24 канал

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Ракурс

Ливень во Львове сопровождали порывы шквального ветра. Горожан, пытавшихся убежать от дождя, буквально сносило с ног.

Дороги города превратились в реки, из-за чего львовяне стоят в огромных пробках. Фотографии и видео непогоды очевидцы публикуют в соцсетях.

В связи с погодными условиями коммунальным службам пришлось выключить ток всего электротранспорта в городе. Кроме этого, непогода повалила деревья — некоторые из них упали прямо на автомобили.

Ветром сорвало часть крыши с одной из старейших церквей Львова — Успенской церкви на улице Русской.

Сейчас во Львове уже распогодилось. Коммунальщики сообщают, что подтопления начинают сходить на некоторых улицах.

Напомним, наводнение в Ялте смыло в Черное море большое количество строительного мусора. Из-за необходимости уборки побережья и проведения дезинфекции купаться на пляжах города запретили.