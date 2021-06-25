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Ракурс
Сильна злива в Рівному топить автомобілі – фото та відео негоди. Фото: Суспільне

Сильна злива в Рівному топить автомобілі — фото та відео негоди

25 чер 2021, 21:03
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У Рівному сильна злива затопила десяток вулиць, автомобілі тонуть у величезних калюжах.

25 червня о 19.00 в місті розгулялася негода — сильний вітер повалив дерева. Вони падають на тротуари й автомобілі. Фото та відео негоди очевидці публікують у соцмережах.

На перехресті вулиць Макарова-Дубенська дорога практично повністю пішла під воду. На ній тонуть автомобілі. Рух ускладнено.

У центрі міста агітаційні намети вітер пересунув просто на проїжджу частину із пожвавленим рухом. Також на Рівненщині очевидці зняли на відео потужну піщану бурю.


Нагадаємо, 25 червня зливу у Львові супроводжували пориви шквального вітру. Містян, які намагались втекти від дощу, буквально зносило з ніг.

Джерело: Ракурс


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