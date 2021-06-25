Сильна злива в Рівному топить автомобілі – фото та відео негоди. Фото: Суспільне

https://racurs.ua/ua/n156639-sylna-zlyva-v-rivnomu-topyt-avtomobili-foto-ta-video-negody.html

Ракурс

У Рівному сильна злива затопила десяток вулиць, автомобілі тонуть у величезних калюжах.

25 червня о 19.00 в місті розгулялася негода — сильний вітер повалив дерева. Вони падають на тротуари й автомобілі. Фото та відео негоди очевидці публікують у соцмережах.

На перехресті вулиць Макарова-Дубенська дорога практично повністю пішла під воду. На ній тонуть автомобілі. Рух ускладнено.

У центрі міста агітаційні намети вітер пересунув просто на проїжджу частину із пожвавленим рухом. Також на Рівненщині очевидці зняли на відео потужну піщану бурю.

Нагадаємо, 25 червня зливу у Львові супроводжували пориви шквального вітру. Містян, які намагались втекти від дощу, буквально зносило з ніг.