Сильный ливень в Ровно топит автомобили – фото и видео непогоды. Фото: 4 влада

https://racurs.ua/n156639-silnyy-liven-v-rovno-topit-avtomobili-foto-i-video-nepogody.html

Ракурс

В Ровно сильный ливень затопил десяток улиц, автомобили тонут в огромных лужах.

25 июня в 19.00 в городе разгулялась непогода — ветер повалил деревья. Они падают на тротуары и автомобили. Фото и видео непогоды очевидцы публикуют в соцсетях.

На перекрестке улиц Макарова-Дубенская дорога практически полностью ушла под воду. На ней тонут автомобили. Движение затруднено.

В центре города агитационные палатки ветер передвинул прямо на проезжую часть с оживленным движением. Также в Ровенской области очевидцы сняли на видео мощную песчаную бурю.

Напомним, 25 июня ливень во Львове сопровождали порывы шквального ветра. Горожан, пытавшихся убежать от дождя, буквально сносило с ног.