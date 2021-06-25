Зеленский назначил председателя Сумской ОГА – что о нем известно. Фото: ОП

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Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, назначил на должность председателя Сумской областной государственной администрации (ОГА) Дмитрия Живицкого.

Глава государства встретился с новым главой ОГА и вручил ему служебное удостоверение. Об этом 25 июня сообщили в пресс-службе президента.

Ранее Зеленский уволил с этой должности Василия Хому согласно поданному им заявлению. Бывший чиновник Харьковской областной государственной администрации времен Михаила Добкина был главой Сумской ОГА с ноября 2020 года.

Дмитрий Живицкий родился в 1982 году в Сумах. В 2004 году окончил Сумской государственный университет по специальности «оборудование химических производств и предприятий строительных материалов», а в 2019 году — Национальную академию государственного управления при президенте Украины по специальности «публичное управление и администрирование».

Работал в органах местной и государственной власти. С сентября 2020 года по июнь 2021 года был заместителем министра инфраструктуры Украины.

Кабмин уже согласовывал назначение Живицкого на пост главы ОГА в феврале 2020 года, но тогда Зеленский не подписал соответствующий указ.