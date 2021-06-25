Зеленський призначив голову Сумської ОДА – що про нього відомо. Фото: ОП

https://racurs.ua/ua/n156638-zelenskyy-pryznachyv-golovu-sumskoyi-oda-scho-pro-nogo-vidomo.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, призначив на посаду голови Сумської обласної державної адміністрації (ОДА) Дмитра Живицького.

Глава держави зустрівся з новим очільником ОДА і вручив йому службове посвідчення. Про це 25 червня повідомили у прес-службі президента.

Раніше Зеленський звільнив із цієї посади Василя Хому згідно з поданою ним заявою. Колишній чиновник Харківської ОДА часів Михайла Добкіна був головою Сумської ОДА з листопада 2020 року.

Живицький народився 1982 року в Сумах. У 2004-му закінчив Сумський державний університет за спеціальністю «обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів», а у 2019 році — Національну академію державного управління при президентові України за спеціальністю «публічне управління та адміністрування».

Працював в органах місцевої та державної влади. З вересня 2020 року до червня 2021 року був заступником міністра інфраструктури України.

Кабмін уже погоджував призначення Живицького на пост голови ОДА в лютому 2020 року, але тоді Зеленський не підписав відповідного указу.