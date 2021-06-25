Штучне м’ясо — відкрили перше у світі промислове підприємствоhttps://racurs.ua/ua/n156637-shtuchne-m-yaso-vidkryly-pershe-u-sviti-promyslove-pidpryiemstvo.htmlРакурс
«М'ясо з пробірки» виробляє ізраїльська біотехнологічна компанія Future Meat Technologies. Вона відкрила перше у світі промислове підприємство з вирощування м’яса.
Нове підприємство може виробляти 500 кг м’ясних продуктів за день, що приблизно еквівалентно 3 тис. гамбургерів середнього розміру. Про це пише Futurism.
Відкриття цього підприємства знаменує собою величезний крок на шляху до ринку Future Meat Technologies і служить важливим фактором, що дозволяє вивести нашу продукцію на прилавки магазинів до 2022 року, — розповіли в компанії.
Future Meat Technologies стверджує, що вирощене м’ясо виробляє на 80% менше викидів парникових газів, використовує на 99% менше землі й споживає на 96% менше води, ніж при виробництві традиційного м’яса.
Також, за словами представників компанії, цей процес приблизно у 20 разів швидший, ніж вирощування і подальший забій тварин.
Клітини «м'яса» ретельно вирощуються в біореакторах і підгодовуються тими ж поживними речовинами, що і живі тварини. Такий підхід дозволяє їм рости та розмножуватися, поки вони не перетворяться в шматки їжі.
Джерело: Futurism