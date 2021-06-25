Искусственное мясо – открылось первое в мире промышленное предприятие. Фото: foodbay.com

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«Мясо из пробирки» производит израильская биотехнологическая компания Future Meat Technologies. Она открыла первое в мире промышленное предприятие по выращиванию мяса.

Новое предприятие способно производить 500 кг мясных продуктов в день, что примерно эквивалентно 3 тыс. гамбургеров среднего размера. Об этом пишет Futurism.

Открытие этого предприятия знаменует собой огромный шаг на пути к рынку Future Meat Technologies и служит важным фактором, позволяющим вывести нашу продукцию на прилавки магазинов к 2022 году, — рассказали в компании.

Future Meat Technologies утверждает, что выращенное мясо производит на 80% меньше выбросов парниковых газов, использует на 99% меньше земли и потребляет на 96% меньше воды, чем при производстве традиционного мяса.

Также, по словам представителей компании, этот процесс примерно в 20 раз быстрее, чем выращивание и последующий забой животных.

Клетки «мяса» тщательно выращиваются в биореакторах и подкармливаются теми же питательными веществами, что и живые животные. Такой подход позволяет им расти и размножаться, пока они не превратятся в куски еды.

Источник: Futurism