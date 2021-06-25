Окно упало на студентов в Ровно, есть пострадавшие. Фото: РБК-Украина

https://racurs.ua/n156636-okno-upalo-na-studentov-v-rovno-est-postradavshie-video.html

Ракурс

В Ровно в колледже экономики и бизнеса во время награждения студентов упало окно.

Инцидент произошел 25 июня. Информацию подтвердили в самом учебном заведении, а видео с места происшествия появилось в соцсетях.

На кадрах можно увидеть, как в аудитории рухнула рама и ударилась о кресла, чуть ли не разбив головы студентам, которые сидели рядом.

Директор колледжа Василий Романчук отметил, что причины падения окна выясняются.

Слава Богу, там никто не сидел, ни на кого не упало. Просто стекло разбилось и задело одну девочку — у нее царапина, — рассказал он.



Романчук добавил, что в заведении хотели бы заменить все рамы на новые, но на это не хватает средств. После инцидента в колледже все окна проверят на безопасность.

Напомним, ветка в Ужгороде обвалилась на головы посетителям летней террасы кафе. Инцидент произошел на набережной Независимости вчера вечером, 24 июня.