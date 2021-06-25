Вікно впало на студентів у Рівному, є постраждалі (ВІДЕО). Фото: РБК-Україна

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Ракурс

У Рівному в коледжі економіки та бізнесу під час нагородження студентів впало вікно.

Інцидент трапився 25 червня. Інформацію підтвердили у самому навчальному закладі, а відео з місця події з’явилося в соцмережах.

На кадрах можна побачити, як в аудиторії впала рама і вдарилася об крісла, мало не розбивши голови студентам, що сиділи поруч.

Директор коледжу Василь Романчук зазначив, що причини падіння вікна наразі з’ясовуються.

Слава Богу, там ніхто не сидів, ні на кого не впало. Просто скло розбилося і зачепило одну дівчинку — в неї подряпина, — розповів він.



Романчук додав, що у закладі хотіли б замінити всі рами на нові, але на це бракує коштів. Після інциденту в коледжі всі вікна перевірять на безпечність.

Нагадаємо, гілка в Ужгороді обвалилася на голови відвідувачам літньої тераси кафе. Інцидент трапився на набережній Незалежності вчора ввечері, 24 червня.