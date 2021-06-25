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Ракурс
Буря во Львове. Фото: ФБ

Буря во Львове повалила больше 200 деревьев, есть пострадавший

25 июн 2021, 21:43
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Погода во Львове наделала беды — в городе повалено более 200 деревьев и повреждено 50 крыш. Кроме того, некоторые районы Львова до сих пор остаются подтопленными.

За час выпало 30% месячной нормы осадков. Коммунальные службы города всю ночь будут ликвидировать последствия непогоды. Об этом заявил мэр Львова Андрей Садовый.

Из-за повреждения сетей временно не работает электротранспорт. Буря, которая прошлась по городу, квалифицирована как чрезвычайная ситуация местного значения.

Все наши коммунальные службы работают в чрезвычайном режиме, субботу и воскресенье объявлены рабочими днями, — отметил Садовый.

Также он сообщил, из-за падения дерева получил повреждения львовянин, однако он от госпитализации отказался. О других пострадавших информация не поступала.


Жителей города призывают обращаться на горячую линию 15−80, если они заметят любые последствия непогоды.

Напомним, 25 июня ливень во Львове сопровождали порывы шквального ветра. Горожан, пытавшихся убежать от дождя, буквально сносило с ног.

Источник: Ракурс


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