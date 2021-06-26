Украине помогут в сфере энергетики из-за Nord Stream 2. Фото: finbalance.com.ua

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Достройку российского газопровода «Северный поток-2» Украине могут компенсировать.

США и Германия обсуждают возможность помочь Украине в сфере энергетики в случае подписания соглашения о завершении достройки российского газопровода «Северный поток-2» в обход Украины. Страны планируют договориться об обязательствах по укреплению энергетической инфраструктуры Украины. Также могут компенсировать транзитные сборы, которые Киев потеряет в результате запуска газопровода. Об этом сообщает Bloomberg.

Также Вашингтон и Берлин изучают способы усиления сдерживания российской агрессии с помощью санкций. Страны хотят заключить соглашение, которое может ослабить геополитические выгоды Москвы после завершения строительства Nord Stream 2.

Также изучается возможность предоставления Украине инвестиций для строительства электростанций, развития инфраструктуры и наращивания поставок газа из Украины. Сообщается, что Германия выражала желание начать переговоры с Москвой о продлении транзита российского газа через Украину.

Напомним, президент США Джо Байден не собирается вводить санкции против стран Европейского Союза, которые участвуют в строительстве российского газопровода «Северный поток-2». Ограничения американский лидер готов вводить только против российских компаний, которые строят газопровод.

Источник: Bloomberg