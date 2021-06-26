Китай угрожал Украине заблокировать поставку COVID-вакцин. Фото: РБК

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Китай угрожал Украине заблокировать поставку вакцин от коронавируса.

Пекин угрожал Киеву за подпись в документе о нарушении прав человека. Украина присоединилась к заявлению более 40 стран, представленной Канадой на Совете по правам человека в Женеве. В документе страны призывают КНР разрешить немедленный доступ независимых наблюдателей в Синьцзян, чтобы расследовать нарушения прав человека в Китае. Некоторые правозащитные группы утверждают, что китайцы плохо обращаются с уйгурами-мусульманами и другими людьми в этом регионе. Об этом сообщает Associated Press.

Издание пишет, что Украина вынуждена была отозвать свою подпись из-за шантажа. Пекин угрожал заблокировать поставку по меньшей мере 500 тыс. доз вакцины от COVID-19.

Издание отмечает, что источники-дипломаты говорили на условиях анонимности, поскольку они не были уполномочены обсуждать этот вопрос публично.

Напомним, Министерство здравоохранения Украины рассматривает возможность ежесезонно вакцинировать украинцев от коронавируса. Одновременно Минздрав ведет переговоры с компаниями о поставках вакцин от коронавируса в 2022—2023 годах.

Источник: Associated Press