Китай угрожал Украине заблокировать поставку COVID-вакцин — APhttps://racurs.ua/n156649-kitay-ugrojal-ukraine-zablokirovat-postavku-covid-vakcin-ap.htmlРакурс
Китай угрожал Украине заблокировать поставку вакцин от коронавируса.
Пекин угрожал Киеву за подпись в документе о нарушении прав человека. Украина присоединилась к заявлению более 40 стран, представленной Канадой на Совете по правам человека в Женеве. В документе страны призывают КНР разрешить немедленный доступ независимых наблюдателей в Синьцзян, чтобы расследовать нарушения прав человека в Китае. Некоторые правозащитные группы утверждают, что китайцы плохо обращаются с уйгурами-мусульманами и другими людьми в этом регионе. Об этом сообщает Associated Press.
Издание пишет, что Украина вынуждена была отозвать свою подпись из-за шантажа. Пекин угрожал заблокировать поставку по меньшей мере 500 тыс. доз вакцины от COVID-19.
Издание отмечает, что источники-дипломаты говорили на условиях анонимности, поскольку они не были уполномочены обсуждать этот вопрос публично.
Напомним, Министерство здравоохранения Украины рассматривает возможность ежесезонно вакцинировать украинцев от коронавируса. Одновременно Минздрав ведет переговоры с компаниями о поставках вакцин от коронавируса в 2022—2023 годах.
Источник: Associated Press