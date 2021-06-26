Китай погрожував Україні заблокувати поставку COVID-вакцин. Фото: РБК

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Китай погрожував Україні заблокувати поставку вакцин від коронавірусу.

Пекін погрожував Києву за підпис у документі про порушення прав людини. Україна приєдналася до заяви понад 40 країн, представленої Канадою на Раді з прав людини в Женеві. У документі країни закликають КНР дозволити негайний доступ незалежних спостерігачів в Синьцзян, щоб розслідувати порушення прав людини в Китаї. Деякі правозахисні групи стверджують, що китайці погано поводяться з уйгурами-мусульманами та іншими людьми в цьому регіоні. Про це повідомляє Associated Press.

Видання пише, що Україна змушена була відкликати свій підпис через шантаж. Пекін погрожував заблокувати поставку щонайменше 500 тис. доз вакцини від COVID-19.

Видання зазначає, що джерела-дипломати говорили на умовах анонімності, оскільки вони не були уповноважені обговорювати це питання публічно.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я України розглядає можливість щосезонно вакцинувати українців від коронавірусу. Одночасно МОЗ веде перемовини із компаніями щодо постачання вакцин від коронавірусу у 2022−2023 роках.

Джерело: Associated Press